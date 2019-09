Susanne Marosch wird mit Dr.-Toni-Russ-Preis geehrt

Der zum fünfzigsten Mal vergebene Russ-Preis geht heute Abend an Susanne Marosch.

Seit nunmehr acht Jahren setzt sie sich als Obfrau des Vereins „Geben für Leben“ für an Leukämie erkrankte Menschen ein. Im Jahr 2018 konnten so 40 Stammzellenspenderinnen und -spender in der Datenbank gefunden werden.