Suppensonntag für Krankenstation in Tansania

In der Volksschule Nofels bietet das Organisationsteam drei Stunden Suppen zu günstigen Preisen an.

FELDKIRCH. Der Suppensonntag am 15. Oktober, von 11.30 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 19 Uhr in der Volksschule Nofels hat schon Tradition. Die große Anzahl an Suppen für die Gäste werden von Nofler Gewerbebetrieben gespendet. Die freiwilligen Spenden dienen dem Aufbau einer Krankenstation in Mbuyuni Village in Tansania. Dies ist das Heimatdorf des Pfarrers Sylvester Nitunga, der vielen Noflern gut bekannt ist. Mit dem Bau der neuen Krankenstation in Tansania wurde vor Kurzem begonnen.VN-TK