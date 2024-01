Supermarkt in Oberösterreich von bewaffnetem Mann überfallen

Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat am Freitagabend in Vöcklabruck in Oberösterreich einen Supermarkt überfallen. Der mit Sturmhaube maskierte Mann passte drei weibliche Angestellte beim Hintereingang ab und zwang sie mit einer schwarzen Pistole in das Geschäft zurück zu gehen. Er forderte eine der Frauen auf, den Tresor zu öffnen. Nach der Geldübergabe fesselte er alle drei mit mitgebrachten Kabelbindern und flüchtete in unbekannte Richtung, berichtete die Polizei.

Während die eine Angestellte den Tresor für den bewaffneten Mann öffnete, mussten sich die anderen beiden Frauen auf den Boden legen. Die drei Damen konnten sich wenige Minuten später von den Fesseln befreien und den Alarmknopf drücken. Sie wurden an den Handgelenken leicht verletzt und erlitten einen schweren Schock.

Der gesuchte Kriminelle war laut Beschreibung etwa 50 bis 55 Jahre alt und von normaler Statur. Er sprach oberösterreichischen Dialekt und trug eine dunkle Jacke mit blauen Jeans und schwarze Schuhe. Er führte eine blaue Einkaufstasche mit sich. Die Polizei bat um Hinweise an den Dauerdienst des Landeskriminalamtes unter 059133/40-3333.