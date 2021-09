Supermärkte haben durch Corona an Einfluss gewonnen

Die Coronakrise hat den Supermärkten aufgrund der Gastro-Lockdowns mehr Umsatz gebracht. "Die Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels ist noch einmal deutlich gestiegen", sagte der Präsident der Vereinigung der Österreichischen Molkereien (VÖM), Helmut Petschar, bei der Milchwirtschaftlichen Online-Tagung am Donnerstagnachmittag. Die Lebensmittelhändler seien die Gewinner der Krise. Derzeit laufen Preisverhandlungen zwischen Handel und Molkereien.

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) appellierte an die Händler sich ihrer "großen Marktmacht" bewusst zu sein und mit den Molkereien "eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe" zu führen. "Wir brauche bessere, leistungsgerechte Preise", sagte Köstinger in einer Videobotschaft. Die vier größten Lebensmittelketten Spar, Rewe (Adeg, Billa, Billa Plus und Penny), Hofer und Lidl haben einen Marktanteil von rund 90 Prozent in Österreich.