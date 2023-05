Superfund-CEO: Sarközi folgt auf Blümel

Der Wiener Fondsanbieter Superfund rund um den Gründer Christian Baha hat die Chefetage neu bestellt: Die Ex-Sberbank Europe-Chefin Sonja Sarközi wurde mit heutigem Tag zur Präsidentin des Verwaltungsrates der Superfund Holding AG bestellt und wird die Superfund Asset Management als CEO leiten. Sie folgt damit Ex-Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) nach, der das Unternehmen nach nur wenigen Monaten Ende des Vorjahres verlassen hatte.

Mit Sonja Sarközi stehe nun eine Managerin mit drei Jahrzehnten Bankenerfahrung an der Spitze der Unternehmensgruppe mit Niederlassungen in Europa, Asien und den USA. Als CEO von Superfund werde Sarközi die digitale Expansion forcieren und innovative Investmentprodukte launchen, so Superfund in einer Aussendung. "Mit Sonja Sarközi haben wir eine geschätzte und überaus erfahrene Bankenexpertin mit einer langjährigen Erfolgsgeschichte auf dem nationalen sowie internationalen Finanzparkett für Superfund gewonnen", meinte Superfund-Gründer Baha.