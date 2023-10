Sunak erntet Kritik für Baustopp einer Schnellbahntrasse

Der konservative britische Premier Rishi Sunak hat mit seinem am Mittwoch verkündeten Baustopp für den zweiten Teil der Schnellbahntrasse HS2 (High Speed 2) die Kritik von gleich zwei Vorgängern aus der eigenen Partei auf sich gezogen. Auch der Industrieverband CBI ist nicht erfreut.

David Cameron, der 2016 nach dem Brexit-Referendum zurückgetreten war und sich seitdem nur selten öffentlich äußerte, bezeichnete die Entscheidung auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) als falsch. Das Projekt HS2, das eine bessere Anbindung zwischen London und dem wirtschaftlich abgehängten Norden Englands schaffen sollte, sei dazu gedacht gewesen, das Land zu einen, so Cameron. "Ich bedauere diese Entscheidung", schrieb er und fügte hinzu: "In den kommenden Jahren werden viele zurückschauen auf die heutige Ankündigung und sich fragen, wie diese einmalige Gelegenheit verloren gehen konnte."

Sunak hatte am Mittwoch auf dem Jahrestreffen seiner Konservativen Partei in Manchester angekündigt, das Vorhaben zu stoppen und stattdessen Dutzende Milliarden Pfund in zahlreiche regionale Verkehrsprojekte zu stecken, das Netzwerk Nord (Network North). Er argumentierte, Kosten und Zeitplan für HS2 seien explodiert. Daher wolle er echte Verkehrserleichterungen für die Menschen in Nordengland schaffen.