Summerfeeling, Beats & Tastings

Durch die Altstadt-Arkaden flanieren, Boutiquen entdecken, durch Restaurants, Cafés und Konditoreien degustieren oder kühle Cocktails bei groovigen Klängen genießen – das ist der Sommer in Bludenz.

Die Bludenzer Altstadt rüstet sich für einen unvergesslichen Sommer. Noch glauben wir es kaum: Flanieren und verweilen mit Freunden und Familie, abendliche Grooves mit einem Bier, der Cocktail mit „Mehr-Charakter“ oder ein Abendessen unter Nepomuks wohlwollendem Blick. All das bietet Vorarlbergs Südstern unter den historischen Städten und macht ab sofort das Bludenzer Stadterlebnis zum Fixpunkt im Kalender.

Klangerlebnisse für alle

Selbst in den Abendstunden lassen sich Boutiquebesitzer und Gastronomen besondere Erlebnisse einfallen. Wer sich eine Pause gönnen will, kann in die bekannten Stadtcafés und Konditoreien ausweichen und einfach mit einer kleinen Gaumenfreude die eigenen Lebensgeister wieder wecken.