Sulz realisiert Kindercampus

Mit dem erweiterten Betreuungsangebot schafft die Gemeinde die Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Die Umsetzung des neuen Kindercampus ist nicht nur ein lang gehegter Wunsch der Bevölkerung und der Gemeindevertreter, sondern schlicht eine dringende Notwendigkeit. „Die bestehenden Kinderbetreuungseinrichtungen in unserer Gemeinde stoßen schon seit Längerem an ihre Grenzen. Im Hinblick auf unsere weitere Bevölkerungsentwicklung – Sulz ist eine stark wachsende Gemeinde – ist eine Erweiterung der Betreuungskapazitäten unumgänglich“, betont Wutschitz. Die Gemeinde sieht sich in der Pflicht die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten. Deshalb hat sich die Gemeindevertretung Sulz zum Neubau eines Gebäudes für die Kleinkindbetreuung und einen ganztägigen Kindergarten entschlossen. Dieses Projekt wurde im Rahmen eines kooperativen Verfahrens mit der Pfarre und der Diözese Feldkirch sowie einem temporären Gestaltungsbeirat raumplanerisch entwickelt. Der Standort des Neubaus liegt im Ortszentrum von Sulz in direkter Nachbarschaft von Volksschule, bestehendem Kindergarten und Kirche mit Pfarrhaus. Das neue Gebäude ist zentraler Bestandteil des Projektes „Kindercampus“, in dessen Zuge eine zusammenhängende öffentliche Freifläche entsteht, die die bestehenden Gebäude und das neue Kinderbetreuungsgebäude miteinander verknüpft. So wird ein integrales Konzept umgesetzt, das Verkehrsaufkommen minimiert, das Ortszentrum belebt und die bestehenden Funktionen der Ortsmitte werden gestärkt.

„Die Gemeinde Sulz hat die einmalige Chance, einen zusammenhängenden Kindercampus an einem zentralen Standort umzusetzen genutzt. Auch Experten-teams haben die Standortwahl bestätigt. Es gelingt damit, die Siedlungsrändern zu halten und vorhandene Flächen im Ort zu nutzen statt in die Peripherie zu expandieren“, betont Bürgermeister Karl Wutschitz. Auch Eltern begrüßen das integrale Konzept, wo Kinder von der Kleinkindbetreuung bis zur Volksschule an einem Ort betreut werden können – sie sparen sich dadurch viele Wege. Für die Einrichtungen bedeutet es, dass Synergien genutzt werden können – auch die Kinder des bestehenden Kindergartens und der Volksschule können den Mittagstisch im neuen Kinderhaus nutzen. Natürlich stellt das ambitionierte Projekt die Gemeinde vor große finanzielle Herausforderungen. „Wir haben viele Jahre auf vieles verzichtet und uns finanziell eingeschränkt. So ist es uns gelungen, den Schuldenstand erheblich zu reduzieren. Jetzt müssen wir wieder in die Infrastruktur investieren“, so Wutschitz. Mit einer erfolgreichen Familienpolitik möchte man die hohe Lebensqualität in Sulz halten. „Man spürt, dass wir eine Gemeinde sind, in der man gerne wohnt. Wir sind einerseits landschaftlich begünstigt und können andererseits eine intakte Infrastruktur bieten. In Sulz gibt es Nahversorger, Ärzte, Banken, Gasthäuser und Unternehmen, die Arbeitsplätze bieten“, unterstreicht der Bürgermeister. Neue Wohnanlagen und gemeinnütziger Wohnbau sorgen zudem für leistbares Wohnen.