Sulner und Röthner „54er“ auf Reisen!

Sulner und Röthner 54er feiern Geburtstag

Ein perfekt organisierter Zwei-Tages-Ausflug führte die Sulner und Röthner 1954er-Jahrgänger anlässlich des 65. Geburtstages in den Schwarzwald. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Und wie immer war auch diese gemeinsame Reise ein unvergessliches Erlebnis!

Kulturelle und kulinarische Highlights bestimmten neben viel Spaß und Geselligkeit das sehr abwechslungsreiche Programm. So war schon die Fahrt zum Kaiserstuhl und nach Freiburg eine Augenweide.

Allein die vielen historischen Gebäude, das Freiburger Münster luden zu einem feinen Stadtrundgang ein. Aufpassen musste man nur, dass man beim Bummel nicht in eines der Freiburger Bächle trat. Die historischen Bächle fließen am Rande der Straßen und sorgen im Sommer für eine gewisse Kühle.

Weiter ging es ins nahe gelegene Weinanbaugebiet Kaiserstuhl. Bei der Besichtigung und der fachkundigen Führung erfuhren wir alles über die Vielfallt der badischen Weine, die anschließend im gemütlichen Probierstübchen verkostet werden konnten.

Abgeschlossen wurde der erste Tag mit einem feinen Abendessen und einem gemütlichen Beisammensein mit Musikunterhaltung.

Am 2. Tag ging es nach dem Frühstück auf der Rückfahrt ins Glasmuseum Dorotheenhütte. Beeindruckend wurde uns dort die 2000 Jahre alte Entwicklungsstufe der Glasgeschichte, die Stilempfindungen vergangener Epochen, sowie die Verbreitung der Glaskunst und der der alten Glasmacherwerkzeuge gezeigt.

Aber alles Schöne geht auch einmal zu Ende. Nach einem feinen Mittagessen ging es über Villingen – Donaueschingen – Stockach entlang dem Deutschen Bodenseeufer wieder zurück ins Ländle.

Wohlbehalten zu Hause angekommen waren sich die unternehmenslustigen „54er“ aus Sulz und Röthis einig „das war wieder ein Super-Ausflug“ bestens organisiert vom Ausflugsteam Maria und Georg.