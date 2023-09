Sulner Kilbi mit neuen Ideen zum großen Dorffest

Mit noch mehr Marktständen und Einbindung von Vereinen und Firmen soll sich das Event noch besser entwickeln.

SULZ. Knapp dreitausend Menschen leben in der Vorderländer Gemeinde Sulz. Viele hunderte Bürger wollten sich das traditionelle Dorffest nicht entgehen lassen und waren von der neuen Präsentation der Sulzner Kilbi völlig überrascht. Der Veranstalter Feuerwehr Sulz in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Sulz geht neue Wege und das Konzept gibt den Verantwortlichen auf alle Fälle auch recht. Das Treffen mit den Bürgern und das gemütliche Beisammensein vom traditionellen Volksfest war aber das mit Abstand das Wichtigste. Klein aber fein so ging die diesjährige Sulzner Kilbi bei Traumwetter über die Bühne. „Wir wollen in den nächsten Jahren komplett neue Wege gehen. Das Augenmerk wird künftig auf das Werben von regionalen Produkten und der Präsentation der ortsansässigen Vereine und Firmen sein. Das Feedback und die ersten Stellungnahmen der Bürger hat unserer neuen Idee zu hundert Prozent recht gegeben“, sagt Sulz Feuerwehr Kommandant Matthias Walser. Die Gemeinde Sulz hat das Marktrecht und unterstützt laut dem Gemeindeoberhaupt in dem zur Verfügung stehenden Ausmaß so gut wie sie es können auch die Aussteller und Veranstalter. Die Gemeinde sieht sich auch als wichtiges Bindeglied zu allen Mitwirkenden“,sagt Bürgermeister Karl Wutschitz. Die Premiere der neuen Sulner Kilbi ist bei allen Besuchern sehr gut angenommen worden. Mit viel mehr Marktständen als in der Vergangenheit punktete der Veranstalter auf allen Linien. Der Termin Ende September wird weiterhin im fixen Terminkalender der Sulner Kilbi bleiben. Schon beim mehrstündigen Frühschoppen im Feuerwehrhaus Sulz mit der musikalischen Umrahmung durch den Schützenmusikverein Sulz unter Kapellmeister Andreas Gamper war der Saal prall gefüllt. Vor der Livemusik gab es für die Menschen im Vorderland die Messfeier mit Pfarrer Cristinel Dobos. Die Jungfeuerwehr Sulz mit den neuen Aktiven hat sich beim Infostand der Öffentlichkeit präsentiert. Vereine, Firmen und Handwerker stellten sich zur Schau. „Das Dorfleben wollen wir wieder in den Vordergrund stellen und das ist uns auch bestens gelungen. Das Zusammenkommen wurde wieder so richtig zum Renner und die fairen Preise der Getränke und Kulinarik hatten einen großen Anteil daran. Die Akzeptanz der Bürger ist wieder da und wir können getrost in die Zukunft blicken“, sagt Feuerwehr Sulz Kommandant Matthias Walser. Alle Verantwortlichen und auch die Aussteller zogen ein mehr als zufriedenes Resümee.VN-TK