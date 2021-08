Südtiroler Genussreise

Südtirol-Liebhaber dürfen sich mit den VN und Loacker Tours auf eine spezielle Tagesgenussreise freuen.

In Vahrn – in der Nähe von Brixen – befindet sich die Melix-Obstgenossenschaft, welche als größte Obstgenossenschaft des Eisacktals betitelt wird. Dort erhalten Sie einen interessanten Einblick in die Abläufe von Lagerung, Waschung und Verpackung des Südtiroler Qualitätsapfels. Anschließend dürfen Sie Äpfel und einen Apfelschnaps oder einen -likör verkosten oder sich im eigenen Shop umsehen. Sollte die Anlage auf Grund von Corona nicht betreten werden dürfen, wird es alternativ einen wunderschönen geführten Spaziergang durch die Obstanlage im Außenbereich geben.