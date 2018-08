Südsudans Rebellenchef verweigert Friedensabkommen

Südsudans Rebellenchef Riek Machar hat die Unterzeichnung eines umfassenden Friedensabkommens zwischen den Konfliktparteien in dem Land verweigert. Die südsudanesischen Oppositionsgruppen einschließlich Machars SPLM-IO hätten ihre Unterschrift unter das Dokument abgelehnt, sagte der sudanesische Außenminister Al-Dierdiry Ahmed am Dienstag.

Die Konfliktparteien hatten in den vergangenen Wochen mehrere Abkommen unterzeichnet, darunter eine dauerhafte Waffenruhe und eine Einigung über die künftige Machtverteilung. Ein endgültiger Friedensvertrag stand aber noch aus. Dieser sollte eigentlich am Dienstag in Khartum vorläufig unterzeichnet werden, die Rebellen ließen die Zeremonie jedoch platzen. Sudans Außenminister Ahmed sprach von einem Rückschlag: “Südsudan wird keinen Frieden finden, bis diese Gruppen unterzeichnen.”