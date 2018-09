Südkoreanische Delegation bereitet Gipfel in Nordkorea vor

Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in hat zur Planung des nächsten Gipfeltreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un eine Delegation nach Pjöngjang geschickt. Die fünfköpfige Delegation, die von dem Sondergesandten Chung Eui-yong geleitet wird, traf am Mittwoch in der nordkoreanischen Hauptstadt ein.

Der Gipfel zwischen den beiden Staatschefs soll noch im September in Pjöngjang stattfinden. Er wäre das dritte Treffen von Moon und Kim. Ihre historische erste Zusammenkunft im April im Grenzort Panmunjom hatte auch dem Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump im Juni in Singapur den Weg gebahnt. Im Mai waren Moon und Kim überraschend ein weiteres Mal in Panmunjom zusammengetroffen.