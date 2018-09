Südkorea will mit Nordkorea über atomare Abrüstung reden

Ungeachtet mangelnder Fortschritte bei der atomaren Abrüstung Nordkoreas wollen beide koreanischen Staaten ihre Annäherung vorantreiben. Südkoreas Präsident Moon Jae-in schickt am Mittwoch eine fünfköpfige Delegation unter Leitung des nationalen Sicherheitsberaters Chung Eui-yong nach Pjöngjang.

Die Reise Chungs erfolgt inmitten zunehmender Zweifel an der Ernsthaftigkeit der kommunistischen Regierung in Pjöngjang, die grundsätzlich vereinbarte atomare Abrüstung tatsächlich in Angriff zu nehmen. Die Atomverhandlungen werden vor allem zwischen Nordkorea und den USA geführt. US-Außenminister Mike Pompeo hatte in der vergangenen Woche eine geplante Reise nach Nordkorea auf Geheiß von Präsident Donald Trump abgesagt.