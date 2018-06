Süd- und Nordkorea wollen Bahnverbindung wiederherstellen

Bei ihrer Annäherung haben sich Südkorea und Nordkorea auf Pläne für die Modernisierung und Wiederherstellung von grenzüberschreitenden Eisenbahnverbindungen geeinigt. Als erstes soll ein gemeinsames Team von Experten die Streckenteile auf nordkoreanischer Seite inspizieren, die mit Südkorea verbunden werden könnten.

Das geht aus einer Erklärung hervor, die Unterhändler beider Seiten am Dienstag nach Gesprächen im Grenzort Panmunjom veröffentlichten. Die Inspektionen sollen im Juli im westlichen Teil der Koreanischen Halbinsel beginnen, wo künftig eine Schienenstrecke Seoul mit Sinuiju an der Grenze zu China verbinden könnte. Die Inspektionen sollen dann auf eine Strecke an der Ostküste ausgeweitet werden.