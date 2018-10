Süd- und Nordkorea reden über weitere Annäherung

Die beiden koreanischen Staaten treiben ihre Annäherung weiter voran - trotz der Sanktionen gegen die kommunistische Führung in Nordkorea. Wochen nach dem dritten innerkoreanischen Gipfeltreffen dieses Jahr einigten sich hochrangige Vertreter am Montag im Grenzort Panmunjom darauf, dass spätestens ab Anfang Dezember grenzüberschreitende Schienenstrecken und Straßen modernisiert werden sollen.

Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatten sich im September in Pjöngjang bei ihrem dritten Gipfel auf eine Reihe von Projekten geeinigt, um mit dem Blick auf einen dauerhaften Frieden die Zusammenarbeit und den Austausch zu fördern. Dazu gehörte auch die Absicht, noch vor Jahresende den Grundstein für die Wiederherstellung der Verkehrsverbindungen über zwei Grenzkorridore im Westen und Osten der geteilten koreanischen Halbinsel zu legen. Ende 2008 hatte Nordkorea die Zugverbindung nach Südkorea weniger als ein Jahr nach ihrer Wiederherstellung wegen zunehmender Spannungen wieder unterbrochen.

Seit Anfang dieses Jahres gehen beide Länder wieder aufeinander zu. Die Annäherung wurde auch durch die Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen im Februar im südkoreanischen Pyeongchang gefördert. Moon und Kim einigten sich im September darauf, auch eine gemeinsame Olympia-Kandidatur für 2032 auf den Weg zu bringen. Am Montag einigten sich jetzt die Delegationen, die Gespräche über eine Bewerbung noch in diesem Monat zu führen.