Südkoreas Militär: Nordkorea feuert Rakete ab

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs eine zunächst nicht identifizierte ballistische Rakete abgefeuert. Die Rakete sei in östlicher Richtung des Meeres zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan geflogen, teilte der Generalstab am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit. Nähere Details lagen zunächst nicht vor. UNO-Beschlüsse untersagen der selbst ernannten Atommacht Nordkorea Tests von ballistischen Raketen. Solche Raketen können auch Atomsprengköpfe tragen.

Die japanischen Behörden berichteten ebenfalls von einem Abschuss. Es dürfte sich um eine Rakete gehandelt haben, hieß es vom Verteidigungsministerium in Tokio. Das Geschoß scheint außerhalb der japanischen Ausschließlichen Wirtschaftszone ins Meer gefallen.

Nordkorea stieß unterdessen Drohgebärden in Richtung der USA und Südkoreas aus. In einer Meldung der Nachrichtenagentur KCNA war am Sonntag von "leichtsinnigen militärischen Manövern" der beiden Staaten die Rede, die wörtlich als "Militärgangster" bezeichnet wurden. Die USA versuchten, das Jahr mit einer Demonstration des Atomkriegs zu beenden, hieß es weiter. Auf jeglichen Einsatz von Atomwaffen gegen Nordkorea werde man mit einer "vorbeugenden und zerstörerischen Antwort" reagieren.