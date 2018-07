Suchtmittelbericht 2017: Mehr Anzeigen durch mehr Kontrollen

Die Zahl der Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz (SMG) ist 2017 um mehr als 6.300 Anzeigen auf 42.610 gestiegen. Das gab das Bundeskriminalamt (BK) am Sonntag bekannt. Zurückzuführen ist die Zunahme demnach durch neuerlich verstärkte Kontrollen sowie durch steigende Umsätze im Darknet. Die am häufigsten konsumierte Droge ist nach wie vor Cannabis.

Die Polizei stellte im vergangenen Jahr 1.659 Kilo Cannabisprodukte, rund 70 Kilogramm Heroin, 71,4 Kilo Kokain, 446.465 Stück Ecstasy, 50,3 Kilo Amphetamine und fünf Kilo Methamphetamin sowie 633,5 Kilo Kath sicher. Zum Vergleich: 2016 waren 87 Kilo Kokain, 69 Kilo Heroin, mehr als eine Tonne Cannabisprodukte, 30.000 Stück Ecstasy und 88 Kilo Amphetamine beschlagnahmt worden. Der enorme Anstieg bei Ecstasy resultiert aus einem Großaufgriff im Herbst 2017: In einem Lkw, der von den Niederlanden mit Ziel Türkei unterwegs war, wurden am Terminal Wels 404.900 Ecstasy-Tabletten gefunden.

“Die Deliktzahlen sind alarmierend und der Ermittlungs- und Kontrollschwerpunkt der Polizei in diesem Bereich ist daher dringend nötig”, wurde Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) in der Aussendung des BK zitiert. Mit der am 1. Juni 2016 in Kraft getretenen Novelle zum SMG wurde das polizeiliche Vorgehen gegen Dealen im öffentlichen Raum erleichtert. Schwerpunktaktionen gegen Drogenhändler in Graz, Bregenz und Innsbruck werden laut BK heuer fortgesetzt.