Suche nach neuen tanzbegeisterten Jugendlichen

Bei Gratiskursen am Rankweiler Marktplatz will der Tanzverein One Step Ahead neue aktive Mitglieder finden.

RANKWEIL. Bis zum 2. September dieses Jahres bietet der Rankweiler Tanzverein One Step Ahead mit der Obfrau Racquel del Rosario auf dem Rankweiler Marktplatz einmal wöchentlich am Mittwoch und Donnerstag von 18 bis 20.15 Uhr einen kostenlosen Kurs im Yin Yoga, Breakdance und Hip-Hop für Jedermann an. Die Kurse dürfen ohne Anmeldung gratis besucht werden. Ziel ist und bleibt im Schnuppertraining das sich möglichst viele junge neue Talente für das moderne Tanzen begeistern und zum Rankweiler Verein kommen. Im Rahmen des Projektes „Bewegt im Park“ finden österreichweit unterschiedliche Angebote mit Bewegung im Freien statt. Darum hat sich der Rankweiler Verein One Step Ahead getreu diesem Motto angeschlossen und wieder in den Alltag zurück zu kehren. Der Marktplatz unterhalb vom Liebfrauenberg ist dafür eine geeignete Fläche und ein Ort wo sich viele Menschen begegnen und einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachgehen können. „Wir sind stets auf der Suche nach neuen aktiven Mitgliedern und hoffen auf einige neue tanzbegeisterte Jugendliche. Trotz der Pandemie konnten wir den Mitgliederstand halten und können zufrieden sein. Der Kontakt zu den Mitgliedern war und ist uns ein großes Anliegen“, sagt Obfrau Racquel del Rosario. Anfang Juni 2021 haben drei Rankweiler bei den Sport Finals in Graz in der neuen olympischen Disziplin Breaking die Ländle Farben vertreten. Das war ein weiterer großer Meilenstein von One Step Ahead.VN-TK