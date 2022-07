Suche nach neuem Generalstabschef dauert noch

Das österreichische Bundesheer muss auf seinen neuen Generalstabschef noch länger warten. Die Hearings der Bewertungskommission mit den insgesamt elf Kandidaten wurden zwar diese Woche Montag und Dienstag abgeschlossen, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) will sich allerdings von jedem Bewerber ein persönliches Bild machen und wird daher mit allen ein Vier-Augen-Gespräch führen. Damit kann die Ernennung eines neuen Generalstabschefs frühestens im Herbst erfolgen.

Nach Beendigung der offiziellen Hearings wird in den kommenden Tagen die Bewertungskommission unter der Führung von Generalmajor Hans Hamberger, Leiter der Kontroll-Abteilung, diese auswerten und die Bewertungen bzw. die Ergebnisse schriftlich an die Ministerin liefern. Es gibt drei Kategorien, in denen die Kandidaten bewertet werden: in höchstem Maße geeignet, geeignet und ungeeignet. Diese Bewertung ist allerdings unverbindlich, die Ministerin kann sich frei für einen Kandidaten entscheiden.