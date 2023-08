Suche nach im Bodensee vermissten Mann geht weiter

Die Suche nach dem im Bodensee vor Lochau (Bezirk Bregenz) vermissten Stand-up-Paddler ist nach Angaben der Polizei auch am Samstag fortgesetzt worden. Der 24-jährige Mann aus Vorarlberg ist am Donnerstagabend bei Starkwind abgetrieben worden. Zwar wurde sein Board gefunden, der Bregenzer selbst aber nicht. Aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte er ertrunken sein.

Der Verschollene hat am Donnerstagabend - bereits in Seenot geraten - noch selbst per Handy einen Notruf abgesetzt. Die Suche der Einsatzkräfte konzentrierte sich auf das Gebiet zwischen den Punkten, an denen zum einen der Notruf getätigt und zum anderen das Board gefunden wurde. Weil der Bodensee dort bis zu 60 Meter tief ist, wurde eine Spezialfirma engagiert.