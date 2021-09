Suche nach der Nummer Zwei im Frauenfußball

Aufsteiger FC Dornbirn Frauen empfängt im Ländlederby Rivale RW Rankweil.

Große Spannung herrscht vor dem emotionsgeladenen Ländlederby in der ÖFB Frauen 2. Liga heute auf der Dornbirner Birkenwiese. Aufsteiger FC Dornbirn empfängt um 19 Uhr vor einer großen Zuschauerkulisse – bis zu tausend Besucher oder noch mehr werden erwartet – RW Rankweil. Es ist das Duell des Tabellenzweiten und Vierten, aber es geht auch um die Nummer Zwei im Frauenfußball in Vorarlberg und um die Ehre. FC Dornbirn Frauen Geschäftsführer Werner Brunold spricht Klartext: „Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Dazu braucht es Menschen mit Herz und Verstand und keine Abzugbilder“. Denn Brunold hat schon mehrmals betont, mit den FC Dornbirn Frauen den Durchmarsch von der Landesliga bis in die 1. Bundesliga zu realisieren.