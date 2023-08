Suche nach der Nummer eins im Kärntner Profifußball - Abgesagt!

Die Partie wurde am Samstag abgesagt. Die Stadt Klagenfurt sieht sich aktuell aufgrund der Hochwassersituation nicht in der Lage, die Sicherheit rund um das Bundesligaspiel zu gewährleisten.

Obwohl der Platz in Klagenfurt bespielbar wäre, die Umgebung des Stadions steht unter Wasser, somit wäre eine sichere An- und Abreise der Fans nicht möglich gewesen. Wann die Partie nachgetragen wird, steht noch nicht fest.

In den sechs Duellen zwischen dem SK Austria Klagenfurt und RZ WAC in der Bundesliga gab es erst einmal einen Heimsieg (WAC mit 2:1 am 23.Oktober 2021), bei vier Auswärtssiegen (in den letzten 4 Duellen) und einem Remis.

Der Ticker vom Spiel Klagenfurt vs Wolfsberg

Der RZ WAC traf in der Bundesliga in jedem der sechs Duelle und erzielte 13 Tore – in den ersten sechs BL-Duellen trafen die Wolfsberger nur gegen den TSV Hartberg häufiger (14 Tore). Der SK Austria Klagenfurt erzielte gegen den WAC in der BL 10 Tore – nur gegen den SCR Altach (13) mehr.

Das Spiel zwischen dem SK Austria Klagenfurt und dem RZ WAC ist das einzige Duell in der 2. Runde dieser Saison der Bundesliga, in dem zwei Auftaktsieger aufeinander treffen. Klagenfurt startete erstmals mit einem BL-Sieg in eine Saison, der WAC startete erstmals seit der Saison 2019/20 mit einem Sieg in die BL-Saison.

Der RZ Pellets WAC gewann in der Bundesliga die letzten vier Auswärtsspiele in der Vorsaison - eine längere Siegesserie in Auswärtsspielen gelang den Kärntnern in der Bundesliga nie. Der WAC gewann letzte Saison neun Auswärtsspiele – das gelang den Wolfsbergern zuvor nur 2020/21 (sogar 10).

Der SK Austria Klagenfurt erzielte das erste Tor in dieser Saison der Bundesliga per Kopf (Karweina). Vergangene Saison erzielten die Klagenfurter 13 Kopfballtore – Höchstwert. So viele Kopfballtore erzielte in einer gesamten BL-Saison zuletzt der RZ Pellets WAC in der Saison 2019/20 (16).

FUSSBALL

Österreichische Bundesliga 2023/2024

2. Spieltag