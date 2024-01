Suche nach dem Jubiläumssieger in Schlins

Erstes Turnierwochenende vom 25. Geburtstag ist Geschichte. Nun folgt der Showdown im Walgau.

SCHLINS. Teil eins der 25. Schlinser Hallenfußballturnierserie im Walgau ist schon wieder Geschichte. In sechs Altersstufen wurde am vergangenen Wochenende auf dem Parkett vom Wiesenbachsaal um jeden Zentimeter gekämpft. In den Bewerben Bambini, der Unter-7- bzw. Unter-8-Jährigen gab es keine Wertung. Vor allem die jungen Kids von Feldkirch, Rankweil, Tisis, Satteins, Ludesch, Thüringen und Altach wussten in den untersten Spielklassen zu überzeugen und geizten nicht mit wunderschönen Toren. Die Mannschaften von Nüziders (U-9-B) und Feldkirch (U-11-A) siegten in den zwei Altersstufen. Mit dem Maximum an Punkten verbuchte Bundesligist SCR Altach bei den Unter-9- bzw. Unter-12-Jährigen gleich zwei Gruppensiege. Dabei trafen die Rheindörfler sehr oft ins Schwarze und die mitgereisten Anhänger aus der Kummenberggemeinde durften immer wieder jubeln. Dreizehn Mal von den bisherigen zwanzig Auflagen vom internationalen U-9-Turnier, das am kommenden Samstag, 21. Jänner, ab 9 Uhr beginnt, gewann ein Spitzenklub aus Deutschland den Höhepunkt vom Schlinser Hallenfußballturnier. Mit dem 1. FC Köln, TSV 1860 München, FSV Waiblingen und RB Salzburg sind zum 25-Jahr-Jubiläum vier Turniersieger am Start. Dreizehn verschiedene Vereine aus dem In- und Ausland durften den so begehrten Wanderpokal bislang schon in die Höhe stemmen. Vor dem großen Showdown um den Turniersieg gibt es am Freitag, 26. Jänner, ab 17 Uhr, Sportplatz Untere Au in Schlins einen großen Empfang für die Unter-9-Gastmannschaften aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Siebzehn Unter-10-Mannschaften bilden am Sonntag, 28. Jänner, ab 9 Uhr, den Abschluss des Hallenturnier.VN-TK