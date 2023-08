Suche nach bestem Kärntner Bundesliga-Team geht weiter

Christopher Cvetko erzielte sein drittes Tor in der Bundesliga – die letzten zwei davon in Spielen gegen den RZ WAC. Cvetko erzielte seit 2021 pro Jahr ein BL-Tor (im September 2021, im September 2022 und nun im August 2023).

Ervin Omic erzielte in seinem 29. Spiel in der Bundesliga mit seinem 22. Schuss sein erstes Tor. Bernhard Zimmermann lieferte für den RZ WAC in seinem 2. Spiel in der Bundesliga seinen ersten Assist ab – genau so viele wie in 40 BL-Einsätzen für den SK Rapid Wien.