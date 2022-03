Suche nach Ballkünstler in noch jungen Jahren

120 Schüler der Volksschule Klaus nehmen an der Ballspiel-Challenge im Schulsport teil.

KLAUS. Schon im Vorjahr brachte die Ballspiel-Challenge vom Veranstalter Schulsport Vorarlberg auf Landesebene rund 4000 (!) Starter und gleich auf Anhieb einen neuen Rekord. Aufgrund der großen Nachfrage an Vorarlbergs Schulen gibt es nun bis zu Ostern die zweite Auflage mit den Volksschulen in ganz Vorarlberg. Jetzt haben sich 2500 (!) sechs- bis zehnjährige Kids aus dem Ländle für diesen Wettkampf angemeldet. Mit dabei sind alle acht Klassen und 120 Schülern von der VS Klaus. „Mit wenig Aufwand kann die Ballspiel-Challenge nicht nur an den Schulen und in den Sportvereinen, sondern auch Zuhause durchgeführt werden. Ziel ist es, die Kids spielerisch zum Ballsport und zur Bewegung in der freien Natur zu motivieren. Mitmachen, ausprobieren und Spaß am Turnunterricht haben steht an oberster Stelle“, sagt Gerlinde Stadelmann-Kopf, Direktorin in der Volksschule Klaus. Die 2b-Klasse der VS Klaus mit der Lehrerin Manuela Lins war mit großem Eifer und Begeisterung bei der Sache und hofft dann bei der Preisverteilung Mitte April auch einige Warenpreise oder Gutscheine für ihre erbrachten Leistungen zu erhalten. Landesschulsportreferent Christoph Neyer freut sich besonders auf die große Beteiligung der VS Klaus bei dieser Ballspiel-Challenge. „Es sind ganz einfache Übungen mit dem Ball zu bewältigen. Sie ist ohne großen Aufwand leicht umsetzbar und zielgerichtet“, so Neyer. Die Übungen stellen sich wie folgt zusammen: Pritschen, Slalom Hand, Slalom mit Hand und Fuß, Ballwurf an die Wand mit Fangen und Ballwurf aus vier Meter Entfernung. „Ziel ist die Förderung eines vielfältigen Umgangs mit dem Ball und den damit verbundenen unterschiedlichen Anforderungen“, fügt Neyer abschließend hinzu.VN-TK