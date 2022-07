Suchaktion nach zwei Jugendlichen in den Karawanken

Zwei Jugendliche einer französischen Wandergruppe sind am Donnerstag in Kärnten vom 27-jährigen Pfadfinder-Gruppenführer als vermisst gemeldet worden. Der 16-jährige Bursche und das 15 Jahre alte Mädchen waren am Mittwoch in St. Jakob im Rosental (Bezirk Villach-Land) zu einer "Wander-Challenge" über den Mlinza Sattel nach Slowenien aufgebrochen, dort aber nie eingetroffen, berichtete die Polizei.

Eine Suchaktion am Donnerstag wurde am Abend erfolglos abgebrochen, seit Freitagfrüh erneut nach den Jugendlichen gesucht. An der Suchaktion waren unter anderem auch Bergrettung, Hundestaffel und Hubschrauber beteiligt. Auf der slowenischen Seite suchen die dortigen Behörden nach den Jugendlichen.