styriarte: Stimmungsvolle Geschichts-Reise mit Jordi Savall

Stimmungsvoll wie ein Historien-Drama hat Jordi Savall sein Konzert am Sonntag in der Grazer Helmut List-Halle gestaltet. Der Abschlussabend der styriarte gelang durch die fein aufeinander abgestimmten Musikstücke überzeugend, die Qualität der Musik steht bei Savall und seinen Mitstreitern wie Lorenz Duftschmid, der Capella Reial de Catalunya oder Hesperion XXI sowieso außer Zweifel.

Die Halle war so voll wie selten, die Bestuhlung maximal, mehr geht vermutlich nicht. Wie man auch diesmal wieder sah, ist Jordi Savall für ein höchst gemischtes Publikum ein starker Anziehungspunkt. Seit Jahren bietet er in seinen Konzerten nicht einfach nur Alte Musik in hübscher Reihenfolge, sondern erstellt immer ein inhaltliches Gesamtprogramm. Diesmal stand der Abend unter dem Motto “Krieg und Frieden” und beschäftigte sich mit der Zeit von Mitte des 15. bis Mitte des 16. Jahrhunderts.