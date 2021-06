styriarte eröffnete mit Fux-Oper "Amor und Psyche"

Wie ein bunter Blumenstrauß hat die Oper "Psiche" von Johann Joseph Fux zur Eröffnung der styriarte am Freitag gewirkt. In fantasievollen Kostümen wurde eine heitere Geschichte erzählt, die ganz hervorragend von Alfredo Bernardini und dem Zefiro Barockorchester musikalisch umgesetzt wurde. Der Abend unter dem Motto "Amor und Psyche" bot auch noch die Volksmusik-Barock-Gruppe Spafudla und eine eigens für das Festival komponierte festliche Fanfare von Flora Geißelbrecht.

Das Wetter spielte nicht mit, alles andere verlief planmäßig. So konnte nicht im romantischen Ambiente des Schlosses Eggenberg gesungen werden, sondern in der eher nüchternen Helmut List-Halle. Dort warteten aber aufgemalte Meereswellen, auf einem erhöhten Platz stand eine Recamiere, es gab Nachthimmel und Sterne und alles war mit Blumenkränzen geschmückt. Der - wie immer hervorragende - Arnold Schoenberg Chor passte in den bunten Barockkostümen perfekt zu den Blumen (Ausstattung: Lilli Hartmann).