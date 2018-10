styriarte bietet Komponierwerkstatt für junge Talente an

Das Festival styriarte geht mit einer eigenen Komponierwerkstatt auf die Suche nach neuer Musik. Jugendliche im Alter von zehn bis 18 Jahren sollen die Möglichkeit bekommen, unter fachkundiger Leitung ihre Kompositionen zu entwickeln. Den Höhepunkt bildet ein Schlusskonzert am 10. Juli im Rahmen der styriarte in der Grazer Helmut-List-Halle, hieß es seitens des Festivals am Montag.

Interessierte junge Musiker können sich ab sofort bewerben. Eingereicht werden muss die Skizze eines Werkes für Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Horn, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass und Klavier sowie eine freie Komposition. Sechs Teilnehmer werden ausgewählt, die Leitung liegt beim Komponisten und Gastprofessor der Kunstuniversität, Helmut Schmidinger. Als Gastlehrer steht Gerd Kühr zur Verfügung. Miteinander gearbeitet wird von 15. bis 17. April und von 8. bis 10. Juli 2019.