StVO-Novelle für mehr Rechte für Radler und Fußgänger

Mit Samstag tritt in Österreich die Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft. Die neuen Regelungen sollen vor allem deutliche Verbesserungen für Fußgänger, Radler und für die Verkehrssicherheit insgesamt bringen. "Die neuen Verkehrsregeln sorgen mit umfassenden Verbesserungen für einen wesentlich höheren Stellenwert von Radfahren und Zufußgehen", sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Änderungen gibt es auch bei den Öffi-Haltestellen: Kann an einem Bus oder an einer Straßenbahn in der Haltestelle rechts, also an der Ausstiegsseite vorbeigefahren werden, müssen Fahrzeuge nun neu ausnahmslos stehenbleiben, solange Fahrgäste ein- und aussteigen. Erst wenn die Türen wieder geschlossen sind und niemand mehr zum Öffi gelangen will, darf in Schritttempo vorbeigefahren werden.