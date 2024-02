StVO-Novelle enthält Ampelregeln mit und ohne Grünblinkphase

Der Ministerialentwurf zur 35. Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) sieht unter anderem die "Implementierung einer Zuflussregelung zur zielgerichteten Steuerung von Verkehrsströmen" vor. Gemeint ist eine abweichende Ampelregelung beim Blinken. Das Innenministerium hat nun vergangene Woche in einer Stellungnahme vor Verwirrung aufgrund dieser "Ampelregelungen mit und ohne Grünblinkphase" gewarnt, berichtete die "Kleine Zeitung" am Freitag.

In dem Bericht wurde vonseiten des Verkehrsministeriums bereits eine Entwarnung vor einer österreichweiten Blink-Willkür gegeben, denn "Ampeln, die nicht grün blinken, sollen an Zufahrtsstraßen zu Autobahnen zum Einsatz kommen". Ein Pilotprojekt ging in Oberösterreich 2014 in Linz in Probebetrieb, wo eine "intelligente" Ampel an der Auffahrt Franzosenhausweg auf die Mühlkreisautobahn (A7) den Verkehr Richtung Westautobahn (A1) dosiert - die Dichte des Verkehrs wird dabei mit Sensoren im Belag bestimmt.