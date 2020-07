Stv. Kabinettschefin Nehammer verlässt Verteidigungsressort

Die stellvertretende Kabinettschefin im Verteidigungsministerium, Katharina Nehammer, verlässt das Ressort und wechselt in die Privatwirtschaft. Das teilte die enge Vertraute von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Dienstagnachmittag der APA mit.

Die Ehefrau von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kann auf eine lange Karriere in der Volkspartei zurückblicken. Vor ihrem Wechsel ins Verteidigungsressort arbeitete sie u.a. als Sprecherin für Wolfgang Sobotka (ÖVP) im Innenressort und auch im Nationalratspräsidium. Die Mutter zweier Kinder wechselt nun in die PR-Branche und wird als Senior Consultant beim Wiener Unternehmen "Schütze. Positionierung" von Ex-ÖVP-Sprecher Gregor Schütze tätig sein. Die "neue Herausforderung" in der PR-Branche sei mit der Familie besser vereinbar, so Nehammer, die innerhalb der Offizierskaders wie auch andere Kabinettsmitarbeiter von Tanner teils skeptisch gesehen wurde.