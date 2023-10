Stuttgart vorübergehend deutscher Tabellenführer

Vier Monate nach der überstandenen Relegation steht der VfB Stuttgart zumindest für einen Tag an der Spitze der deutschen Fußball-Bundesliga. Überflieger Serhou Guirassy schoss die Schwaben am Samstag mit einem Hattrick zu einem 3:1 (0:1) gegen den VfL Wolfsburg. Zweiter ist mit einem Punkt Rückstand Borussia Dortmund. Die Dortmunder setzten sich ohne den weiterhin verletzten ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer in einer turbulenten Partie gegen Union Berlin mit 4:2 (1:2) durch.

Einen Rückschlag setzte es für RB Leipzig, der nach zwei vergebenen Elfmetern gegen den Abstiegskandidaten VfL Bochum nicht über ein 0:0 hinauskam. Der bisherige Spitzenreiter Bayer Leverkusen und Serienmeister Bayern München sind erst am Sonntag zu Hause gegen den Tabellenletzten Köln bzw. Freiburg im Einsatz.

Bei Dortmunds Heimduell mit der kriselnden Union stand in der ersten Hälfte der Video-Assistent im Mittelpunkt. Je ein Tor beider Mannschaften wurde wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung aberkannt. Für die Berliner, bei denen ÖFB-Legionär Christopher Trimmel begann, trafen Robin Gosens (9.) und Altstar Leonardo Bonucci per Foulelfmeter (30.). Die Dortmund-Tore erzielten Niclas Füllkrug (7.), Nico Schlotterbeck mit einem sehenswerten Fernschuss (49.), Juliuan Brandt aus einem Konzer (53.) und der frühere Union-Kicker Ryerson (71.).

Sabitzer hatte wegen seiner Muskelverletzung im Adduktorenbereich die gesamte Woche nicht mit der Mannschaft trainiert, sondern ein Reha-Programm absolviert. Ein Einsatz am Freitag im Schlager der EM-Qualifikation in Wien gegen Belgien scheint äußerst fraglich. Ob der 29-Jährige am Montag überhaupt zum ÖFB-Team reisen wird, ist noch nicht endgültig gesichert. Laut Dortmund-Angaben soll der Mittelfeldmann in den nächsten Tagen ins Teamtraining einsteigen.

Offen ist auch, ob es bei Michael Gregoritsch für einen Einsatz gegen die Belgier reicht. Den Freiburg-Stürmer, mit vier Toren Österreichs bester Schütze in der laufenden Quali, plagen nach wie vor Wadenprobleme. Er dürfte daher am Sonntag (17.30 Uhr) auch den Schlager bei den Bayern verpassen. Bei Leipzig standen Xaver Schlager und Christoph Baumgartner gegen Bochum in der Startformation, Nicolas Seiwald saß auf der Ersatzbank. Die Elfmeter vergaben Xavi Simmons (27.) und Emil Forsberg (61.).

Stuttgart drehte die Partie gegen Wolfsburg nach der Pause durch drei Tore von Guirassy (67./Elfer, 78., 81.). Der 27-jährige Teamstürmer aus Guinea führt die Liga-Schützenliste nach sieben Runden mit formidablen 13 Toren an. ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer erhielt bei den Wolfsburgern nicht einmal einen Kurzeinsatz. Aufsteiger Darmstadt 98 siegte mit Christoph Klarer und dem eingewechselten Mathias Honsak beim FC Augsburg 2:1. Emir Karic fehlte wegen eines Muskelfaserrisses.