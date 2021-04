Stuttgart bezwingt Bremen knapp mit 1:0

Der VfB Stuttgart kann in der deutschen Fußball-Bundesliga weiter auf die Qualifikation für den Europacup hoffen. Der Aufsteiger gewann gegen Werder Bremen mit 1:0 und rückte bis auf vier Zähler an Bayern Leverkusen auf Platz sechs heran, der die Teilnahme an den Play-offs zur neu geschaffenen Europa Conference League bedeutet.

Sasa Kalajdzic traf am Ostersonntag zwar nicht, war beim Eigentor von Ludwig Augustinsson aber doch involviert (81.). Der Schwede wollte zwischen dem ÖFB-Teamstürmer und einem weiteren VfB-Angreifer klären und beförderte den Ball dabei unglücklich ins eigene Netz.

Bremen könnte nach der dritten Niederlage in Serie im Abstiegskampf noch einmal richtig in Bedrängnis geraten. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt zwar noch recht komfortable sieben Zähler, mit RB Leipzig und Borussia Dortmund hat das Team der Österreicher Romano Schmid (bis 73. Minute im Einsatz) und Marco Friedl (spielte durch) als nächstes aber zwei hohe Hürden vor sich.