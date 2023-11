„Sturmzeit“ – Collini unterstützt zum 125. Jubiläum berührende Aufführung

Ende des Jahres feiert das Hohenemser Oberflächenunternehmen Collini seinen 125. Geburtstag und unterstützte zu diesem Anlass die Realisierung eines besonderen Projekts zur Gedenkkultur.

Schon zur Begrüßung wies Museumsdirektor Hanno Loewy auf die „brennende Aktualität“ des Themas hin und nach kurzer Zeit des Zuhörens wurde klar: Die bald 100 Jahre alten Texte und Lieder wirken alles andere als veraltet; es gibt viele Parallelen zwischen dem aktuellen Weltgeschehen und dem Leben Jura Soyfers. 1912 als Sohn jüdischer Eltern in Charkiw geboren, flüchtete Soyfer als Kind mit seiner Familie aus der Ukraine nach Wien. Er war schon früh politisch interessiert und besaß ein Gefühl für Sprache. Bereits in jungen Jahren war er als politischer Schriftsteller aktiv. Als jüdischer Kommunist versuchte Soyfer 1938 nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich über Gargellen in die Schweiz zu flüchten, wurde dabei jedoch festgenommen. Weniger als ein Jahr später starb er mit nur 26 Jahren im KZ Buchenwald.