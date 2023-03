Sturmwarnung in Österreich am Donnerstag

Für Vorarlberg und weite Teile Österreichs gilt am Donnerstag eine Sturmwarnung. Es werden Windspitzen zwischen 60 und 80 km/h erwartet. Auch am Samstag ist mit starken Winden zu rechnen.

Am Donnerstag präsentiert sich das Wetter in Österreich von seiner stürmischen Seite. Laut der Prognose von Geosphere Austria kommt es in vielen Regionen zu Böen mit Spitzen zwischen 60 und 80 Stundenkilometern.

Sturm am Donnerstag auch in Vorarlberg und Tirol erwartet

Geosphere Austria gab am Mittwoch für Teile von Tirol, Vorarlberg, Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und Niederösterreich sowie für das Bundesland Wien Warnstufe-Gelb aus. Dort seien am Donnerstag Windspitzen zwischen 60 und 80 Stundenkilometern zu erwarten, hieß es gegenüber der Austria Presse Agentur. Besonders in der Früh und am Vormittag könne es am Donnerstag kurzzeitig auch in den nördlichen Regionen von Vorarlberg und Tirol stürmisch sein. "Im Laufe des Nachmittags lässt der Wind dann deutlich nach", so Meteorologe Thomas Wostal.

Windspitzen von zumindest 70 Stundenkilometern kommen gemäß Geosphere im Flachland Nord- und Ost-Österreichs je nach Region durchschnittlich fünf bis 15 Mal pro Jahr vor. "Der letzte stärkere Sturm in Österreich war vor einem Monat, mit Spitzen bis 112 Stundenkilometern an der Wetterstation Wien Hohe Warte und bis zu 142 am Feuerkogel (OÖ).

Auch Regen und Graupelschauer an Alpennordseite erwartet

Vor allem an der Alpennordseite sei während des Donnerstagvormittags mit Regen aber auch Graupelschauern zu rechnen. Für den Süden prognostizieren die Experten dagegen weniger Regen. Am Nachmittag nehmen die Schauer überall ab, die Sonne zeigt sich häufiger, so die Prognose. Frühtemperaturen von null bis sieben Grad sowie Tageshöchsttemperaturen von zwölf bis 18 Grad ziehen ins Land, die höchsten Werte sind dabei für den Südosten angesagt.

Nächster Sturm erreicht Österreich bereits am Samstag

Am Freitag soll sich das Wetter vorübergehend beruhigen. Doch bereits am Abend erreicht die nächste Regen- und Schneefront den Westen Österreichs. Auch der Wind werde erneut stürmisch, teilte man mit. "In der Nacht auf Samstag und am Samstag selbst ist es erneut in vielen Regionen sehr windig bis stürmisch, mit Schwerpunkt im Norden und Osten Österreichs."

Einsatzkräfte sind auf Sturm vorbereitet

Die Einsatzkräfte haben bereits Vorkehrungen für den Sturm getroffen. "Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet", sagte Jürgen Figerl, von der Wiener Berufsfeuerwehr. Die Lage werde genau beobachtet. "Aktuell gehen wir aber davon aus, dass wir das Wetterereignis mit der vorhandenen Mannschaft bewältigen können", so Figerl.