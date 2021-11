Sturms Suche nach Erfolgserlebnis geht in Altach weiter

Sturm Graz ist auf der Suche nach dem Siegesgefühl. Ganze acht Pflichtspiele warten die Steirer bereits auf einen vollen Erfolg, Trainer Christian Ilzer spricht von einer "extrem harten Phase". Im Nachtragsspiel beim derzeit ebenfalls strauchelnden SCR Altach könnte Sturm am Mittwochabend (19.00 Uhr) dennoch an Punkten zum zweitplatzierten WAC aufschließen. Für die Vorarlberger geht es darum, den letzten Tabellenplatz hinter sich zu lassen.

Für Ilzer und sein Team geht es in Altach im Stakkato weiter. Nach dem Gastspiel im Ländle wartet am Samstag die Admira, fünf Tage später folgt erneut daheim die sportlich nur noch wenig bedeutende Abschiedsvorstellung in der Europa League gegen AS Monaco. Zum Abschluss der Herbstsaison wartet dann noch am 12. Dezember das Gastspiel in Klagenfurt. Eines will Sturm vermeiden: Dass um den sicher geglaubten Platz in den Top sechs bis zur Winterpause noch gezittert werden muss.