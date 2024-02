Sturms Schicker soll bei Bremen hoch im Kurs stehen

Sturm-Erfolgsmanager Andreas Schicker soll das Interesse des deutschen Fußball-Bundesligisten Werder Bremen geweckt haben. Der Sport-Geschäftsführer von Sturm gilt in Graz als Schlüsselfigur und steht laut der "Bild"-Zeitung bei Werder schon länger hoch im Kurs. "Solche Gerüchte sind eine Auszeichnung für unseren Weg, den wir gegangen sind. Die gab es auf Spieler- und auf Trainerseite, jetzt gibt es sie einmal rund um mich", sagte Schicker zur APA - Austria Presse Agentur.

Viel mehr wolle er angesichts des Topspiels am Freitag gegen Salzburg nicht sagen, erbat sich der 37-Jährige. "Es ist nichts, mit dem ich mich unmittelbar beschäftige, ich konzentriere mich auf das enorm wichtige Spiel am Freitag." Ob er bereits in Kontakt mit den Werder-Verantwortlichen stehe, wollte Schicker nicht beantworten. Laut Medienberichten will Bremen bis Ende des Monats die Personalie geklärt haben, da sich Frank Baumann mit 1. Juli vom Amt als Sportchef beim aktuellen Tabellen-Neunten zurückzieht.