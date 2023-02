Sturm vor Steirer-Derby in Hartberg: Kein Jammern angesagt

Sturm reist mit viel Selbstvertrauen zum Steirer-Derby der 18. Fußball-Bundesliga-Runde beim TSV Hartberg. Für die Oststeirer scheint die Aufgabe gegen die zweitplatzierten Grazer am Samstag (17.00 Uhr) groß, Vorfreude herrscht dennoch. Nach dem Erfolg in Ried hat Hartberg die "Rote Laterne" vorerst abgegeben. Im zweiten Samstagsspiel matcht sich zeitgleich die SV Ried mit dem LASK im OÖ-Derby während der WAC im Kärntner Derby gegen Klagenfurt mit dem Rücken zur Wand steht.

Der erste Saisonvergleich endete für Sturm nicht zufriedenstellend: Hartberg erkämpfte sich lange in Unterzahl spielend ein torloses Remis. Sturm-Trainer Christian Ilzer ist daher vorgewarnt. "Sie haben sich im Winter gut verstärkt und mit Markus Schopp einen in der Vergangenheit schon sehr erfolgreichen Trainer verpflichtet. Wir stellen uns auf ein schweres Auswärtsspiel ein", so Ilzer. Seine Elf müsse "am Punkt bereit sein". Das war sie in den ersten Auftritten im neuen Jahr. Dem Erfolg in Salzburg im Cup-Viertelfinale (5:4 i.E.) folgte ein spät eroberter 1:0-Heimsieg gegen Rapid.