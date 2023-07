Sturm verpflichtet Schotten Johnston für rechte Abwehrseite

Fußball-Bundesligist Sturm Graz hat am Dienstag die Verpflichtung von Rechtsverteidiger Max Johnston bekanntgegeben. Der 19-jährige Schotte ist U21-Teamspieler seines Landes und war zuletzt bei Motherwell Stammspieler. Laut einer Aussendung der Grazer wurde Johnston mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet. Er sei "absolut überzeugt davon, hier am richtigen Ort zu sein", erklärte Johnston.

"Max hat in Schottland bereits bewiesen, welche großen Qualitäten in ihm stecken. Mit seiner raumgreifenden Spielweise gibt er uns eine weitere Komponente auf der Außenverteidigerposition und wird so den Konkurrenzkampf positiv befeuern", war Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker voll des Lobes.