Sturm unterliegt daheim Klagenfurt, Austria feiert Heimsieg

Fußball-Vizemeister Sturm Graz hat die erste Bundesliga-Niederlage seit August kassiert. Die Grazer mussten sich am Samstag daheim Austria Klagenfurt mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. In der Tabelle profitierte die Truppe von Trainer Peter Pacult aber nicht von dem Sieg, da auch die Wiener Austria gewann. Mit Doppelpack-Torschütze Haris Tabakovic feierten die Favoritner gegen Hartberg einen 3:0 (1:0)-Heimsieg und blieben Sechster, zwei Zähler vor Klagenfurt.

Sturm ist weiterhin sicherer Zweiter, Spitzenreiter Salzburger hat aber am Sonntag gegen die SV Ried die Chance, mit einem Sieg den Vorsprung auf neun Punkte zu vergrößern. Bei einem Punktgewinn der Rieder in Salzburg würde Hartberg ans Tabellenende rutschen. Außerdem muss der Liga-Vierte Rapid beim WAC antreten, Altach empfängt die WSG Tirol zum West-Duell.

Bereits am Freitag hatte der LASK bei seiner Premiere im neuen Stadion in Linz glücklich 1:0 (0:0) gegen Austria Lustenau gewonnen. Für das späte Tor in der 94. Minute von Marin Ljubicic per Elfmeter entschuldigte sich Schiedsrichter Harald Lechner einen Tag später. Sein Pfiff zum Strafstoß, der vom Video-Assistent nicht beanstandet wurde, sei ein Fehler gewesen, sagte Lechner.