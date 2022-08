Sturm und WAC patzen vor Europacup-Rückspielen

In der Fußball-Bundesliga Selbstvertrauen tanken vor den schwierigen internationalen Aufgaben kommende Woche, das hat am Samstag weder Sturm Graz ganz hingebracht und schon gar nicht für den WAC funktioniert. Die Grazer mussten sich bei der SV Ried trotz klarer Dominanz, Führung und Überzahl mit einem 1:1 begnügen, für die Wolfsberger setzte es gegen den LASK gar ein 1:5-Debakel.

Sturm, das in der dritten Qualifikationsrunde der Champions League am Dienstag (20.30 Uhr/live ORF 1) in Graz gegen Dynamo Kiew ein 0:1 wettmachen will, hatte im Innviertel lange alles im Griff. Trotz kräftiger Rotation mit sechs neuen Kräften in der Startelf lagen die drei Punkte nach der frühen Führung durch Christoph Lang (11.) und dem Ausschluss des Rieders Leo Mikic (62.) bereit. Doch die Steirer machten den Sack nicht zu und kassierten gegen die kampfkräftigen Rieder durch einen Foulelfmeter von Christoph Monschein (77.) noch den Ausgleich.