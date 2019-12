Sturm und Schnee in Griechenland - Straßen gesperrt

Der Winter hat Teile Griechenlands weiter fest im Griff. Am Montag musste die wichtigste Nord-Süd-Autobahnachse etwa 40 Kilometer nördlich von Athen wegen starken Schneefalls geschlossen werden. Zahlreiche andere wichtige Straßenverbindungen waren nur mit Schneeketten befahrbar, teilte die Polizei am Montagabend mit.

Im Zentrum Athens herrschten Temperaturen um den Gefrierpunkt. In Mittelgriechenland zeigten die Thermometer am Abend Werte um die minus sieben Grad. Der Strom fiel in zahlreichen Regionen des Festlandes und auf einigen Inseln vorübergehend aus.

Die Küstenwache teilte mit, das Auslaufverbot für die meisten Fähren in der Ägäis bleibe auch am Dienstag - den zweiten Tag in Folge - in Kraft. Das griechische Wetteramt warnte, die winterlichen Temperaturen würden auch in den kommenden zwei Tagen andauern. In der Nacht auf Dienstag erwarteten die Meteorologen in der Ägäis Winde der Stärke zehn bis elf.