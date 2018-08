Sturm- und Hagelschäden in Vorarlbergs Landwirtschaft

Lange mussten die Vorarlberger Landwirte darauf warten, am Mittwochabend kam der Regen endlich - allerdings stellenweise in Verbund mit Sturm und Hagel.

Obstkulturen, Mais- und Gemüsefelder in Gaißau und Höchst wurden teils schwer beschädigt, so Landwirtschaftskammer-Experte Ulrich Höfert nach einem Rundruf. “Die Freude über den Regen dominiert aber”, betonte er.

Zu den Hitzeschäden kommen nun in einigen Landesteilen Beschädigungen durch Sturm und Hagel. In Obstkulturen im Rheindelta drückten starke Windböen ganze Baumreihen um. Birnen wurden unreif von den Ästen gerissen und seien damit für die Verarbeitung verloren. Wo die Kulturen nicht mit Hagelnetzen geschützt wurden, entstanden entsprechende Schäden an den Früchten. So seien Salatfelder komplett verhagelt worden. Zudem wurden Maisfelder vom Wind großflächig umgeknickt, berichtete Höfert.