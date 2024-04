Sturm übernimmt mit 1:0-Sieg gegen Rapid Tabellenführung

Sturm Graz hat zumindest bis Sonntag die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga erobert. Die Steirer setzten sich mit einem 1:0-Heimsieg gegen Rapid am Freitagabend vorerst um drei Punkte von Serienmeister Salzburg ab. Der Sieg war ob des Spielverlaufs verdient, das "Goldtor" von Mika Biereth aber nach einem schweren Patzer von Rapid-Goalie Niklas Hedl extrem kurios.

Im ersten von drei Duellen der beiden Mannschaften binnen zwölf Tagen münzte Rapid eine anständige Defensivleistung nicht zu Zählbarem um. Die viertplatzierten Wiener verpassten es, den Rückstand auf den zwei Punkte voranliegenden LASK zu verkürzen. Bereits am Mittwoch (20.30 Uhr) kommt es in Wien zum Auftakt der Rückrunde in der Meistergruppe erneut zum Duell der beiden Cupfinalisten.