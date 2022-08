Sturm siegt bei angeschlagenen Rapidlern 2:1

Sturm Graz hat das Schlagerspiel der 6. Runde der Fußball-Bundesliga bei einer angeschlagenen Rapid am Sonntag mit 2:1 für sich entschieden. Drei Tage nach dem blamablen Aus gegen Vaduz und dem Beben in der Führungsebene musste sich Grün-Weiß erst durch einen Elfmetertreffer Tomi Horvats in der 86. Minute geschlagen geben. Der WAC feierte mit einem 3:1 bei der WSG Tirol den ersten Saisonsieg, im Duell der beiden Austrias aus Wien und Klagenfurt gab es in Kärnten ein 3:3.

Sturm ist damit fünf Punkte hinter Leader LASK Dritter, Rapid weitere vier Zähler dahinter Fünfter. Schon am Samstag hatte der LASK mit einem 4:1-Heimsieg über Altach die Tabellenspitze einen Punkt vor Salzburg verteidigt. Der Meister fertigte Aufsteiger Austria Lustenau mit 6:0 ab. Hartberg setzte sich gegen die SV Ried mit 2:0 durch.