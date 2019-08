Sturm scheiterte im Europacup wieder früh

Die Wende ist ausgeblieben. Eine couragierte Leistung im Rückspiel gegen FK Haugesund reichte Sturm Graz nicht, um in der Fußball-Europa-League weiter im Bewerb zu bleiben. Ein 2:1 als Ende einer zehn Heimspiele andauernden Niederlagenserie war nur ein schwacher Trost. Im Fast-"Geisterspiel" in Graz fehlte den Steirern die letzte Konsequenz vor beiden Toren.

Von den vergangenen sechs K.o-Duellen in UEFA-Bewerben hat Sturm nur jenes gegen Mladost Podgorica gewonnen und insgesamt nur zwei Siege gefeiert. Auch deshalb hängen die Steirer in der wenig Erfolg versprechenden Dauerschleife als bei Auslosungen ungesetztes Team fest. "Ich persönlich bin nicht so enttäuscht, denn für Sturm Graz, mit unserem Koeffizienten und unserem Losglück, ist ein Weg in die Gruppenphase ein ganz, ganz langer", hielt auch El Maestro fest. "Realistischerweise geht das nur über die Liga." Immerhin gibt es neben Sponsorgeldern durch TV-Präsenz auch 380.000 Euro aus dem Solidaritätsfonds der UEFA. Sturm soll dadurch trotz des Geisterspiels mit einer schwarzen Null bilanzieren.