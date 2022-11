Umkämpfte Partie der Grazer in Altach

Umkämpfte Partie der Grazer in Altach ©APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Umkämpfte Partie der Grazer in Altach ©APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Sturm nur 1:1 in Altach - Wiener Austria 0:0 bei der WSG

Sturm Graz hat nach dem bitteren Europacup-Aus unter der Woche auch am Sonntag in der Fußball-Bundesliga Punkte liegen gelassen. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer kam in der 15. Runde bei SCR Altach über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus und verlor damit Boden auf Tabellenführer Red Bull Salzburg. Die Steirer haben mit 32 Punkten als Zweite nun vier Zähler Rückstand auf den Meister. Auch keinen Sieger gab es zwischen der WSG Tirol und Austria Wien, die Partie endete 0:0.

Die WSG belegt mit 21 Zählern Rang vier, die "Veilchen" (20) sind Sechste, Altach (15) hat Position neun inne. Die Runde wird am Abend mit der Partie Rapid gegen den LASK komplettiert.