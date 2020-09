Sturm "Ianos" sorgt für Überschwemmungen in Griechenland

Ein hurrikanartiger Sturm ist am Freitag über den Westen Griechenlands hinweggefegt und hat für Flugumleitungen, Überschwemmungen und Stromausfällen gesorgt. Laut griechischer Zivilschutzbehörde wütete "Ianos" mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 117 Stundenkilometern. Auf Kefalonia, Ithaka und Zakynthos sind zahlreiche Straßen unpassierbar. Geringere Schäden wurden von Korfu und Lefkada gemeldet.

Nach Angaben der Küstenwache geriet vor der Halbinsel Peloponnes ein Flüchtlingsboot mit etwa 55 Insassen in Seenot. Die Küstenwache könne zunächst kein Schiff zu Hilfe schicken, habe jedoch andere Schiffe in dem Gebiet um Unterstützung gebeten. Die Regierung kündigte an, mehr als 800 Asylbewerber aus drei Lagern in der Nähe von Athen wegen des Sturms vorsichtshalber in einer Konferenzhalle in der Hauptstadt unterzubringen.